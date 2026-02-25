Epstein file Bill Gates | Non ho fatto nulla di illecito

WASHINGTON, 25 FEB – Bill Gates si scusa con lo staff della sua fondazione per lo scandalo di Jeffrey Epstein, ammettendo di aver commesso errori. Pur ammettendo di aver avuto due relazioni con donne russe mentre era sposato, il fondatore di Microsoft ha detto: “Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito”. Poi ha aggiunto: “Per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano”. Lo riporta il Wall Street Journal. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche:

Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia»

Epstein file, il caso della malattia contratta da Bill Gates

Trump Calls Epstein Files “Waste Of Time” And Urges DOJ To Move On

Temi più discussi: Epstein files, Bill Gates rinuncia al vertice in India sull’Ai; Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in India; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; L’archivio del potere: Jeffrey Epstein e la fabbrica dei ricatti.

Bill Gates ADMITS affairs with two Russian women which Jeffrey Epstein found out aboutMicrosoft co-founder Bill Gates has admitted to having affairs with two Russian women in the wake of bombshell new claims about his private life in the Epstein files ... mirror.co.uk

Bill Gates Admits to Affairs With Two Russian Women, Apologizes for Epstein Ties as New DOJ Files Renew ScrutinyU.S. philanthropist and creator of Microsoft Bill Gates has acknowledged having extramarital affairs with two Russian women during his marriage to Melinda French Gates, while pushing back on claims ... latintimes.com

La ex duchessa di York, nonostante lamenti grandi problemi finanziari, per sfuggire allo scandalo si è fatta ricoverare in Svizzera in una clinica da quasi 15 mila euro al giorno. Tribunale: Andrea non può andare a cavallo. Cnn: svaniti alcuni file. Bill Gates: - facebook.com facebook

Le scuse di Bill Gates allo staff della sua fondazione per i legami con Epstein x.com