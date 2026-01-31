Epstein file il caso della malattia contratta da Bill Gates

Bill Gates ha contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con ragazze russe. La notizia emerge in modo clamoroso e riaccende il dibattito sulla vita privata del fondatore di Microsoft. La vicenda, finora sconosciuta, si aggiunge a una serie di dettagli inquietanti legati a rapporti poco chiari. Ora l’attenzione si sposta sulla possibile connessione tra le frequentazioni di Gates e altri nomi noti coinvolti in misteri simili.

