Epstein file il caso della malattia contratta da Bill Gates

Da imolaoggi.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bill Gates ha contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con ragazze russe. La notizia emerge in modo clamoroso e riaccende il dibattito sulla vita privata del fondatore di Microsoft. La vicenda, finora sconosciuta, si aggiunge a una serie di dettagli inquietanti legati a rapporti poco chiari. Ora l’attenzione si sposta sulla possibile connessione tra le frequentazioni di Gates e altri nomi noti coinvolti in misteri simili.

Il fondatore di Microsoft aveva contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti sessuali con ragazze russe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

epstein file il caso della malattia contratta da bill gates

© Imolaoggi.it - Epstein file, il caso della malattia contratta da Bill Gates

Approfondimenti su Epstein File

Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia pubblica 3 milioni di nuovi file. Spunta una mail su Bill Gates: «Malattia venerea dopo il sesso con ragazze russe»

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein.

Caso Epstein, Bill Gates sotto attacco: “Malattia venerea da ragazze russe. Antibiotici di nascosto a Melinda”

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Epstein files include new photos of Bill Clinton, Michael Jackson

Video Epstein files include new photos of Bill Clinton, Michael Jackson

Ultime notizie su Epstein File

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Altri 3 milioni di Epstein file, il caso della malattia contratta da Gates.

epstein file il casoCaso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documentiVice pocuratore generale: «Garantire trasparenza al popolo americano». Tra i file divulgati anche 2.000 video e 180.000 immagini ... ilsole24ore.com

epstein file il casoCaso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica nuovi file: 3 milioni di pagineLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica nuovi file: 3 milioni di pagine ... tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.