Emozioni sospese | mostra collettiva all' auditorium di San Mattia ai Crociferi

Tre giornate dedicate alla cultura, all'arte e alla poesia. A Palermo, dal 24 al 26 febbraio, si terrà la collettiva dal titolo "Emozioni sospese": in mostra, le opere di talenti contemporanei che, con la loro sensibilità creativa, offriranno al pubblico tanti spunti di riflessione. L'inaugurazione vedrà la partecipazione della professoressa Fulvia Reyes e di Mauri Lucchese, rispettivamente presidente onorario e presidente del Gruppo Colorato. Nello specifico, a Mauri Lucchese sono affidate la presentazione e la critica delle opere. Ospiti dell'evento, patrocinato dal Comune di Palermo, lo psicologo e psicoterapeuta Gianni Ferraro e l'attore Gioacchino Sinagra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

