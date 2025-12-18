Mostra collettiva di Arte YULE Solstizio d’Inverno

Vieni ad immergerti nell’atmosfera magica del Solstizio d’Inverno con la XXVIII Mostra collettiva di Arte “YULE”. L’evento si inaugura questo sabato 20 dicembre alle ore 11 presso l’Ambulatorio di Salute Mentale di via S. a Messina, offrendo un’occasione unica per scoprire creazioni artistiche che celebrano il cambiamento delle stagioni e la rinascita.

Si inaugurerà questo Sabato 20 dicembre alle ore 11 a Messina la XXVIII nei locali dell’Ambulatorio di Salute Mentale di via S. Elia (ex Ospedale S. Angelo dei Rossi), accanto la splendida Chiesa di S. Maria Alemanna.Curata come le precedenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

