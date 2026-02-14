Il San Valentino dei VIP | da Grazia e Mattia ai Zengavó
Grazia e Mattia hanno trascorso il San Valentino insieme, mentre i Zengavó hanno condiviso una foto di una cena a lume di candela. I social dei personaggi noti mostrano immagini di baci, messaggi affettuosi e fughe romantiche per festeggiare la festa degli innamorati. Un modo per i vip di far sapere ai fan come vivono questa giornata speciale.
VIP a San Valentino, dediche, fughe romantiche e ritrovamenti. Ecco cosa emerge dai social dei noti personaggi del mondo dello spettacolo. San Valentino non è più solo cioccolatini e rose rosse. È diventato un palcoscenico emotivo dove dichiarazioni social, fughe romantiche e sorprese inaspettate raccontano amori diversi, moderni, spesso condivisi in tempo reale con milioni di follower. E quest’anno le celebrazioni delle star italiane sembrano confermare una tendenza precisa: meno ostentazione, più autenticità. Leggi anche Grande Fratello, inizierà prima del previsto? Spunta la nuova data Per Diletta Lotta, San Valentino ha il sapore della dolcezza familiare. 🔗 Leggi su 361magazine.com
