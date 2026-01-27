Samurai Jay sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione, ecco di cosa parla. Samurai Jay sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione, disponibile da ora in presave. Il brano è scritto e composto da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritto da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo. Ossessione esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Samurai Jay, di cosa parla il brano Ossessione

Approfondimenti su Sanremo 2026

Ultime notizie su Sanremo 2026

