Sanremo 2026 l’entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai Jay

Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione di Mugnano, dove la passione per Samurai Jay, nome d’arte di Genny Amatore, cresce grazie al suo debutto in gara. La causa è il grande entusiasmo dei suoi concittadini, che hanno organizzato eventi e festeggiamenti per supportarlo. La comunità si raduna per seguire l’esibizione in diretta, sperando in un risultato positivo. Mugnanesi pronti a tifare con orgoglio, mentre l’artista si prepara a salire sul palco.

Tutto pronto questa sera parte Sanremo e Mugnano è in festa per Samurai Jay, al secolo Genny Amatore. Manifesti e striscioni tappezzano la città e tutti fanno il tifo per il ragazzo cresciuto tra i vicoli della città coltivando la sua passione per la musica.