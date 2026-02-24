Sanremo 2026 l’entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai Jay

Da teleclubitalia.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione di Mugnano, dove la passione per Samurai Jay, nome d’arte di Genny Amatore, cresce grazie al suo debutto in gara. La causa è il grande entusiasmo dei suoi concittadini, che hanno organizzato eventi e festeggiamenti per supportarlo. La comunità si raduna per seguire l’esibizione in diretta, sperando in un risultato positivo. Mugnanesi pronti a tifare con orgoglio, mentre l’artista si prepara a salire sul palco.

sanremo 2026 l8217entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per samurai jay
© Teleclubitalia.it - Sanremo 2026, l’entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai Jay

Tutto pronto questa sera parte Sanremo e Mugnano è in festa per Samurai Jay, al secolo Genny Amatore. Manifesti e striscioni tappezzano la città e tutti fanno il tifo per il ragazzo cresciuto tra i vicoli della città coltivando la sua passione per la musica.  L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, nasce nel 1998 a Mugnano di Napoli e cresce nell’hinterland napoletano.

Sanremo 2026, Samurai Jay – «Ossessione»Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con il suo brano «Ossessione».

Sanremo 2026, l'entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai Jay

Video Sanremo 2026, l'entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai Jay

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, fan in attesa davanti all'Ariston: cresce l'entusiasmo per il Festival; Carlo Conti su Sanremo 2026: Questo sarà l’ultimo. Poi rivela chi porterà con sé all’Ariston; Sanremo 2026, Dopofestival? Sì, ma con Aurora Leone, di Napoli; Francesco Renga a Sanremo 2026: cosa aspettarsi dal suo ritorno.

sanremo 2026 l entusiasmoSANREMO 2026: le pagelle dopo le prove generali: rimandati e favoritiMeglio del lunedì all’Ariston per vedere le prove generali della prima serata del Festival di Sanremo solo… non c’è niente di meglio! newsic.it

sanremo 2026 l entusiasmoL’entusiasmo è quello di chi sa di avere tra le mani un’occasione che può cambiare la vita. L’ansia? Pure. Stasera,…Eddie Brock debutta a Sanremo 2026 con Avvoltoi: l’ansia buona, la cover con Fabrizio Moro, la famiglia e il sogno che cambia la vita. ciakgeneration.it