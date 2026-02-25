Emma Bacelle | Inattesa la convocazione per gli Europei a 18 anni Nuove regole? Per noi donne non cambia molto

Emma Bacelle è stata ospite di Talent Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato del suo esordio con il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile appena conclusi. L’atleta classe 2007 ha descritto il passaggio dal nuoto alla waterpolo e poi dalle categorie giovanili alla prima squadra, spiegando come ha vissuto l’adattamento alle nuove regole. L’emozione della convocazione agli Europei col Setterosa: “ È un bell’effetto. È sempre stato, diciamo, un sogno, un pallino da quando ero piccola, è stata proprio una sorpresa in realtà, perché non me lo aspettavo e devo dire che mi sono proprio trovata bene, è stato proprio bello. Eravamo ancora ad Ostia, dove ci alleniamo, ed era l’ultimo allenamento, e Carlo Silipo una mattina, eravamo in 17, doveva togliere le ultime due: stavamo entrando in acqua e lui ha chiamato queste due ragazze, dicendogli che appunto doveva parlare loro, e quindi io là sono rimasta così, ho detto ‘Mi sa che quindi vado, sono convocata’. 🔗 Leggi su Oasport.it

Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONE