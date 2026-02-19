Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONE

Emma Bacelle, 18 anni, ha raggiunto la selezione del Setterosa, la nazionale di pallanuoto femminile italiana, a causa delle sue prestazioni straordinarie nei ultimi tornei giovanili. La giovane atleta si è fatta notare per il suo talento e determinazione, attirando l’attenzione degli allenatori. La sua presenza in squadra rappresenta una speranza per il futuro del team azzurro. Bacelle si prepara ora a affrontare le prossime sfide internazionali con entusiasmo e ambizione. La sua crescita potrebbe cambiare gli equilibri della nazionale.

Emma Bacelle ha solo 18 anni, ma può già dirsi una giocatrice dell’iconico Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile. Classe 2007, ha esordito con le azzurre agli Europei in Portogallo dello scorso mese, a Febbraio 2026, dopo svariate esperienze con le nazionali giovanili. L’esterna del Plebiscito Padova si racconta tra le righe, definendosi una giocatrice “rompiscatole” e veloce, grazie anche al suo passato da nuotatrice. Emma svela come il gruppo sia fondamentale per lei e per la pallanuoto, come anche i rapporti con gli allenatori, da Alessia Millo, passando per Stefano Posterivo a Carlo Sillipo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONE Leggi anche: TALENT ZONE – ”Per ricominciare basterà un giorno” con Federica Venturelli TALENT ZONE – Il Danilo Faso del Tennistavolo: il talento italiano che sfida l’AsiaTalent Zone presenta Danilo Faso, giovane promessa del tennistavolo italiano. Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONEEmma Bacelle ha solo 18 anni, ma può già dirsi una giocatrice dell’iconico Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile. Classe 2007, ha ... oasport.it LIVE Italia-Olanda 4-8, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa modesto, comoda vittoria per le arancioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.16 ... oasport.it NEWS Si è concluso il campionato europeo di Funchal per la nostra atleta Emma Bacelle con il Setterosa. Dopo un buon percorso nei gironi le azzurre cedono all'Olanda in semifinale e alla Grecia nella finale per il bronzo. È così quarto posto co facebook