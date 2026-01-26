Erbazzone prodotto Dop e Ipg dell’Emilia-Romagna | quando sarà ufficiale

L’Erbazzone reggiano, uno dei simboli della tradizione culinaria dell’Emilia-Romagna, si appresta a ottenere il riconoscimento Dop e Igp. Entro la fine di febbraio 2026, sarà ufficialmente il 45° prodotto certificato della regione, confermando la sua importanza nel patrimonio gastronomico locale e nazionale. Questa certificazione garantirà la qualità e l’autenticità dell’Erbazzone, valorizzando le sue caratteristiche distintive e preservando le tecniche di produzione tradizionali.

Reggio Emilia, 26 gennaio 2026 – " Entro la fine di febbraio, l’Erbazzone reggiano sarà ufficialmente il 45esimo prodotto Dop e Igp dell’Emilia-Romagna ". Ad annunciarlo sono il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi che specificano come "la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea senza che siano state presentate osservazioni o opposizioni da parte di altri Stati membri o soggetti interessati, un passaggio decisivo, preludio alla registrazione definitiva e all’ingresso dell’Erbazzone tra le eccellenze a Indicazione geografica protetta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Emilia-Romagna ha ospitato gli Stati generali sulla Dop economy, un evento che ha riunito esperti e stakeholder per discutere il futuro delle produzioni di qualità certificata.

