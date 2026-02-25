L’Emilia-Romagna prepara l' edizione 2026 di Vinitaly | istituzioni e filiera fanno squadra

Oggi a Casa Maria Luigia, nel Modenese, la presentazione ufficiale della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, con Enoteca regionale e Apt Servizi, alla 58esima edizione di Vinitaly Novanta espositori, +13% rispetto all’edizione 2025, 16 masterclass (quattro per ogni giornata), due format curati dallo chef stellato Carlo Cracco e uno stand tutto rinnovato. La Regione Emilia-Romagna, con Enoteca regionale e Apt servizi, si presenta così alla 58esima edizione di Vinitaly 2026, il Salone internazionale dei vini e dei distillati, che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile. Oggi, a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, la presentazione ufficiale della collettiva regionale che trasformerà il Padiglione 1 di Veronafiere, storica casa dei vini emiliano-romagnoli, in un grande racconto corale. "L’Emilia-Romagna arriva a Vinitaly 2026 con la forza della propria identità e con la responsabilità di un territorio che sa fare squadra, unendo istituzioni, consorzi, produttori e sistema turistico in un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultura e comunità- afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale-. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

