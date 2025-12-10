L' ex agente pontino del Sisde che indagò sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Un ex agente del Sisde, coinvolto nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha recentemente attaccato durante un servizio di Massimo Giletti per il programma “Lo Stato delle cose”. La vicenda apre nuovi scenari e solleva interrogativi sulla figura e le attività di questa persona nel contesto delle indagini e delle questioni legate alla scomparsa.

E’ stato un ex agente del Sisde a colpire nei giorni scorsi Massimo Giletti durante un servizio che il giornalista stava realizzando per il programma “Lo Stato delle cose”. Secondo quanto riporta il quotidiano Latina Oggi, si tratta di un 70enne originario di Latina, che all’epoca della scomparsa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

