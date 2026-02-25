Elkann vende La Stampa finisce un' era | chi è il compratore e gli impatti su Torino tra occupazione e indotto

Elkann ha deciso di vendere La Stampa, causando una svolta nel panorama editoriale torinese. La scelta rispecchia le difficoltà del settore e il cambiamento delle strategie imprenditoriali. Il nuovo proprietario, un gruppo internazionale, ha già annunciato investimenti per rilanciare il giornale. La vendita potrebbe influenzare l’occupazione e il rapporto con la città, che conta su questo quotidiano da decenni. La trattativa prosegue e si attendono sviluppi concreti.

A fine febbraio 2026 i nodi irrisolti sono quattro. Viaggio tra prepensionamenti e investimenti, tra i conti di Gedi e quelli che sfoggia il compratore (al 51%). Ma com'è suddiviso il restante 49%? Cosa succede mentre i giornalisti scioperano ancora una volta e ingaggiano un avvocato

John Elkann vende La Stampa, Littizzetto "con un filo d'ansia" gli scrive la letterina: "Non ci sono solo i soldi nel mondo"John Elkann sta finalizzando la vendita del gruppo Gedi, proprietario di La Stampa.

John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: “Non firmiamo cambiali in bianco”Recentemente, John Elkann ha annunciato la vendita de La Stampa, portando i giornalisti a rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti.

John Elkann vende La Stampa e i giornalisti scioperano di nuovo citando Mattarella: Dignità per il giornale pilastro di democraziaI giornalisti del quotidiano La Stampa, che l'editore John Elkann vuole vendere a tutti i costi, scioperano di nuovo. Domani, 25 febbraio, non lavoreranno e parteciperanno a un presidio a Torino

La Stampa di nuovo in sciopero: L'editore Elkann dica a chi vuole venderci. Non siamo una merce ma presidio di pluralismoI giornalisti del quotidiano torinese protestano contro l'incertezza sul futuro della testata e chiedono garanzie occupazionali

John Elkann vende l'ex «Mutua Fiat» a Reale Group. L'operazione da più di 600 milioni di euro

