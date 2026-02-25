Elkann vende La Repubblica e La Stampa | non c’è ancora intesa economica con Kyriakou

. Ecco qual è la distanza tra le parti. l disimpegno di  John Elkann  dal settore dell’editoria italiana sembra ormai aver imboccato la fase decisiva, seppur non priva di ostacoli. Secondo quanto riportato da  Italia Oggi, sono in corso trattative serrate con il gruppo greco guidato dalla famiglia  Kyriakou  per la cessione di due testate storiche di GEDI:  La Repubblica  e  La Stampa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il principale scoglio rimane la valutazione economica. Elkann punterebbe a incassare circa  120 milioni di euro, mentre l’offerta dei Kyriakou si sarebbe fermata a quota  90 milioni. A complicare il quadro è la suddivisione del valore dei singoli asset: emerge l’ipotesi di uno scorporo de  La Stampa, valutata circa  25 milioni di euro, rispetto al corpo principale dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

