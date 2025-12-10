Elezioni comunali a Senigallia raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarie

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa. L'iniziativa testimonia l'interesse e la partecipazione della comunità locale nel processo decisionale che definirà il futuro politico della città.

SENIGALLIA - Sono oltre mille le firme raccolte a Senigallia in vista delle primarie del centrosinistra. A renderlo noto è il comitato organizzatore della consultazione che si è riunito ieri pomeriggio per ricevere i fogli con le firme raccolte a sostegno dei due candidati, Dario Romano e Marco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Azione attende risposte prima di schierarsi e allearsi: intervista a Maurizio Perini – VIDEO - Tra le varie forze politiche del panorama cittadino, in vista delle elezioni comunali 2026 di Senigallia, si sta muovendo anche Azione, che sta ripetutamente chiedendo, prima di parlare di alleanze ... Lo riporta senigallianotizie.it

Verso le elezioni comunali 2026 a Senigallia. Perini: “I 7 punti di Azione” - Azione si batte per dare voce ai moderati che a Senigallia non trovano rappresentanza autentica e allo stato attuale le candidature temporanee a sindaco dimostrano che sono i partiti a decidere ... Segnala senigallianotizie.it

