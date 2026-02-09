Bruna spegne 104 candeline e si racconta con orgoglio. Nata a Firenze, ancora prima che Mussolini salisse al potere, ha vissuto quasi un secolo di cambiamenti. Ricorda quando, da bambina, sentiva il rumore delle campane e vedeva le prime automobili in strada. Ora, si gode ogni giorno circondata dalla famiglia, con una memoria lucida e un sorriso che dura da un secolo. La sua storia è fatta di ricordi vivi, di momenti che sembrano lontani ma sono impressi nel suo cuore.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Quando Bruna è venuta al mondo, ancora Mussolini doveva marciare su Roma, Pasolini sarebbe nato di lì a tre settimane, l’insulina aveva salvato la prima vita umana giusto un mese prima; mentre ai margini di quella Firenze amministrata dallo scienziato Antonio Garbasso, primo sindaco fascista del Ventennio, in un casolare di contadini sulla collina in riva sinistra della Greve di una Scandicci che ancora per sette anni si sarebbe chiamata Casellina e Torri, una neonata dava il suo primo vagito. "Avete tutto e non avete nulla”. Bruna Signorini si appresta a festeggiare le sue 104 primavere il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nonna Bruna e i suoi 104 anni d’oro. “La mia Firenze lunga un secolo”

A Vasto si celebra il 104° compleanno di Onelia Tracchia, vedova Giardino, riconosciuta per la sua tenacia e lucidità.

