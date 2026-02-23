Poste Italiane a Bergamo la prima tappa di Edufintour Impresa

Poste Italiane organizza a Bergamo la prima tappa di Edufintour, un evento dedicato a imprese, artigiani e professionisti. La causa è l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria tra le realtà locali, coinvolgendo anche le famiglie. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo e Bergamo Sviluppo. Durante l’appuntamento, vengono presentate soluzioni pratiche per migliorare la gestione delle finanze aziendali e personali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

A Bergamo la prima tappa di Edufintour: l'appuntamento dedicato a imprese, microimprenditori, artigiani, liberi professionisti e famiglie organizzato da Poste Italiane in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo e con Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio. L'iniziativa è in programma martedì 24 febbraio alle 16:30, nella Sala Sestini della Camera di Commercio, in via F. Petrarca 10. Il convegno di educazione finanziaria dal titolo "Impresa e famiglia – dalle scelte di oggi alla continuità di domani" propone un percorso integrato che mette in relazione finanza imprenditoriale e personale, offrendo una panoramica sui fattori che influenzano la stabilità di oggi e la continuità futura.