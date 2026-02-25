Editoria | Iv ' solidarietà a giornalisti La Stampa Stato garantisca pilastro costituzionale'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Se La Stampa viene depotenziata, non si colpisce solo una testata si indebolisce un'intera città. Perché è vero che è un quotidiano nazionale, ma per chi è nato e vive a Torino è semplicemente il giornale. Non è un brand qualsiasi, è parte della nostra identità. E questo non possiamo permettercelo”. Così i senatori piemontesi di Italia Viva in solidarietà alle giornaliste e i giornalisti de La Stampa oggi in sciopero. “Chiediamo al governo una progettazione completa sull'editoria. Serve un contrappeso pubblico quando è in gioco la libertà di stampa. Perché l'imprenditore fa l'imprenditore e guarda ai numeri, ma lo Stato deve garantire che uno dei pilastri della Costituzione sia tutelato con strumenti adeguati” Scuola, Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici 🔗 Leggi su Iltempo.it

