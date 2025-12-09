Editoria | Iv ' a fianco giornalisti Dire editore garantisca regolarità stipendi'
L'editoria italiana affronta una nuova crisi, con i giornalisti dell'agenzia Dire costretti a protestare per la mancanza di pagamenti regolari degli stipendi. La situazione evidenzia l'importanza di garantire condizioni di lavoro stabili e tutela per i professionisti dell'informazione, mentre le istituzioni si impegnano a sostenere i lavoratori in questa difficile fase.
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Siamo ancora una volta al fianco dei giornalisti e dei lavoratori dell'agenzia Dire che devono nuovamente protestare di fronte ad una situazione insostenibile: il loro prezioso lavoro deve poter contare sulla certezza e la regolarità dello stipendio". Lo dice Luciano Nobili, dirigente e consigliere regionale di Iv nel Lazio. "La situazione di precarietà e di incertezza che colpisce i giornalisti e i dipendenti dell'agenzia va avanti da troppo tempo. E' venuto il momento che l'editore faccia chiarezza e dia seguito agli impegni presi. E' un atto necessario nei confronti dei giornalisti che hanno sempre lavorato con la massima professionalità, garantendo un'informazione corretta e plurale nonostante le tante difficoltà attraversate.
