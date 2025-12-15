Il deputato di Italia Viva, Borghi, esprime solidarietà alle redazioni di La Repubblica e La Stampa in risposta all’attacco subito dall’ambasciata russa in Italia. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sul rispetto della libertà di stampa e sulla tutela dei giornalisti, sottolineando l'importanza di difendere il diritto all'informazione in un contesto internazionale complesso.

Editoria: Borghi (Iv), 'solidarietà a Repubblica e La Stampa'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà mia personale e di Italia Viva alle Redazioni de La Repubblica e de La Stampa per l'attacco subito da parte dell'Ambasciata russa in Italia. Accuse scomposte e inaccettabili che arrivano dalla rappresentanza diplomatica di un Paese che, non a caso, non sa cosa sia la libertà di informazione. Tutto questo proprio nel giorno in cui il presidente Mattarella ha messo in guardia da 'inediti ma opachi centri di potere', che alimentano 'attività di disinformazione'". Lo dice il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Iltempo.it

