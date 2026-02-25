Editoria | Fratoianni ' con giornalisti La Stampa voce autorevole non può scomparire'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Con i giornalisti e le giornaliste de La Stampa in sciopero. L'informazione è un bene prezioso della democrazia: non possiamo permetterci che giorno dopo giorno si svendano i suoi pilastri. No alla svendita da parte di Elkann". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs, rilanciando la conferenza stampa che i giornalisti della redazione romana de La Stampa hanno tenuto a Montecitorio, e a cui hanno partecipato quasi tutte le forza politiche e per Avs Luana Zanella, Franco Mari ed Angelo Bonelli, mentre Marco Grimaldi ha partecipato al presidio di Torino. "Il governo, le Istituzioni nazionali e locali, le forze politiche - aggiunge il leader di SI - devono fare la loro parte fino in fondo per tutelare un patrimonio di competenze e di autorevolezza. Ora". Scuola, Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici 🔗 Leggi su Iltempo.it

La tecnologia di stampa che può rendere sostenibile l’editoriaIn Italia, sempre più case editrici adottano il print on demand, una tecnologia che permette di stampare un singolo libro quando c’è una richiesta.