Mattarella | Difendere la stampa libera
Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di difendere la stampa libera, definendola un impegno fondamentale per la verità e la libertà. Ricordando che molti giornalisti e operatori dell'informazione hanno perso la vita nei conflitti, come nel caso di Gaza, evidenzia la necessità di tutelare chi lavora per un'informazione indipendente e sicura, anche in situazioni di grande difficoltà.
19.05 Quello della stampa è "un impegno di verità e di libertà, che viene spesso pagato a caro prezzo:nel 2025 segnala la Federazione internazionale dei Giornalisti oltre 120 giornalisti e operatori dell'informazione hanno trovato la morte nei conflitti, molti a Gaza". Così il capo dello Stato Mattarella ai partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica."I temi che tratterete,ha aggiunto,rivestono rilievo particolare per l'affermazione dei principi che ispirano un giornalismo libero e indipendente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
