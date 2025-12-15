Editoria | Bonelli ' grave ingerenza ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa'

Un'assertiva nota dell'ambasciata russa ha accusato La Repubblica e La Stampa di ingerenza, chiedendo un cambiamento di proprietà e linea editoriale. La dichiarazione è stata definita un intervento grave e inaccettabile negli affari interni italiani, suscitando reazioni e preoccupazioni sul rispetto della sovranità nazionale.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "La nota dell'ambasciata russa che attacca La Repubblica e La Stampa, auspicando un cambio di proprietà e di linea editoriale, è una grave e inaccettabile ingerenza negli affari interni dell'Italia. Si tratta di un attacco diretto al pluralismo e alla libertà di stampa, valori costituzionali che a Mosca sono notoriamente sconosciuti". Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Un'ambasciata straniera non ha alcun titolo per giudicare il lavoro dei giornalisti italiani né per intervenire su una vicenda delicatissima che riguarda l'assetto proprietario di un grande gruppo editoriale. Iltempo.it

