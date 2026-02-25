Edilizia in Umbria | due imprese colte in flagrante con lavoratori

L’edilizia ternana sotto accusa: due lavoratori senza contratto e attività bloccata. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno scoperto gravi irregolarità occupazionali in due imprese umbre. A Terni, un’impresa edilizia impiegava due lavoratori completamente in nero, con sanzioni amministrative per circa 6.000 euro e sospensione dell’attività. Ad Orvieto, una ditta di finitura mobili ha subito sanzioni per oltre 3.000 euro. L’operazione fa parte di una serie di controlli straordinari per contrastare il lavoro sommerso. La mattina del 25 febbraio 2026, i Carabinieri hanno fatto irruzione in un cantiere edilizio del centro città di Terni. Hanno scoperto che due operai, impegnati nella costruzione di un palazzo residenziale, non avevano alcun contratto regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

