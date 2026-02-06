Il 2025 ai raggi x Economia segnali di vita con 60 imprese in più Edilizia in ripresa
Il 2025 inizia con qualche segnale positivo per l’economia di Ravenna. Le imprese attive sono salite di 60 unità rispetto all’anno scorso. La ripresa non è ancora forte, ma c’è una leggera spinta, soprattutto nel settore edile. La voglia di fare impresa si mantiene alta, anche se i numeri restano abbastanza stabili. La situazione, insomma, non cambia drasticamente, ma mostra qualche piccola segnale di miglioramento.
Si mantiene buona la voglia di fare impresa a Ravenna e, pur senza variazioni eccezionali, il sistema economico – che vede registrate 35.857 unità - si rafforza. Il numero delle imprese attive in provincia di Ravenna nel 2025, infatti, aumenta di 60 unità (+0,2%), un dato migliore di quello fatto registrare nel 2024 (-0,14%). Cresce il numero delle imprese in servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e costruzioni mentre flette il numero in agricoltura (perché le imprese si accorpano), commercio e manifattura. A determinare questo rafforzamento della base produttiva è stata la combinazione tra un modesto calo (-1,2%) delle nuove iscrizioni (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
