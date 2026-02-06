Il 2025 inizia con qualche segnale positivo per l’economia di Ravenna. Le imprese attive sono salite di 60 unità rispetto all’anno scorso. La ripresa non è ancora forte, ma c’è una leggera spinta, soprattutto nel settore edile. La voglia di fare impresa si mantiene alta, anche se i numeri restano abbastanza stabili. La situazione, insomma, non cambia drasticamente, ma mostra qualche piccola segnale di miglioramento.

Si mantiene buona la voglia di fare impresa a Ravenna e, pur senza variazioni eccezionali, il sistema economico – che vede registrate 35.857 unità - si rafforza. Il numero delle imprese attive in provincia di Ravenna nel 2025, infatti, aumenta di 60 unità (+0,2%), un dato migliore di quello fatto registrare nel 2024 (-0,14%). Cresce il numero delle imprese in servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e costruzioni mentre flette il numero in agricoltura (perché le imprese si accorpano), commercio e manifattura. A determinare questo rafforzamento della base produttiva è stata la combinazione tra un modesto calo (-1,2%) delle nuove iscrizioni (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 2025 ai raggi x. Economia, segnali di vita con 60 imprese in più. Edilizia in ripresa

