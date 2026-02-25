Economia Livolsi | Competitività europea la questione della scala

Avellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati. E’ questo il fenomeno che traspare durante i controlli dei carabinieri Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: “Gravissime interferenze sul PUC” l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Draghi e Letta al centro del dibattito europeo: necessità di integrare mercati, capitali e politiche industriali per garantire competitività e autonomia strategica dell’Unione Europea. Roma. “Al brainstorming del 12 febbraio scorso, nel castello belga di Alden Biesen, i leader dei Ventisette hanno ascoltato gli interventi dei due ex premier italiani, Mario Draghi ed Enrico Letta, tornati sulle loro analisi ponendo al centro una questione fondamentale: l’organizzazione del potere economico europeo e il passaggio dalla diagnosi alla costruzione di strumenti operativi comuni“. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Economia, capitale di rischio e competitività europea e italiana nell’era Trump: l’analisi di LivolsiGiovedì a Roma si è tenuto un convegno che ha riunito ministri e figure di spicco come Urso, Gualtieri e Malagò.