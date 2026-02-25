Competitività europea Livolsi | Serve scala per competere

Il professore di Corporate Finance interviene sul futuro economico dell’Unione europea: “Non basta regolamentare, servono strumenti finanziari comuni e massa critica” La competitività europea Livolsi passa dalla questione della scala. È questa l’analisi proposta da Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S.p.A., intervenuto nel dibattito sul futuro economico dell’Unione europea. Nel brainstorming del 12 febbraio al castello di Alden Biesen, in Belgio, i leader dei Ventisette hanno ascoltato gli interventi di Mario Draghi ed Enrico Letta. Secondo Livolsi, entrambi hanno evidenziato la necessità di passare dalla diagnosi alla costruzione di strumenti operativi comuni. Draghi ha richiamato criticità evidenti: energia più cara rispetto ai concorrenti globali, produzione industriale in contrazione e mercati dei capitali frammentati. Letta ha invece sottolineato l’urgenza di superare la frammentazione, trasformando i 27 sistemi nazionali in uno spazio integrato capace di mobilitare risorse comuni. 🔗 Leggi su Zon.it

