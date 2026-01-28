Economia capitale di rischio e competitività europea e italiana nell’era Trump |  l’analisi di Livolsi

Giovedì a Roma si è tenuto un convegno che ha riunito ministri e figure di spicco come Urso, Gualtieri e Malagò. Tra i temi, l’effetto delle scelte di Trump sulla competitività europea e italiana. Si è parlato di come gli Usa stiano spostando il loro modello economico verso un capitalismo di Stato, con interventi mirati su dazi, sussidi e regolamentazioni a protezione di settori chiave. Gli esperti analizzano le ripercussioni di questa svolta sul mercato globale e sulle imprese europee.

Giovedì convegno a Roma con Urso, Gualtieri e Malagò. Roma. “ Con la nuova presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti stanno accelerando verso un modello che molti osservatori definiscono capitalismo di Stato clientelare: un sistema in cui il mercato resta formalmente aperto, ma viene orientato dall’intervento pubblico attraverso dazi, sussidi selettivi, incentivi mirati e protezioni regolatorie a favore di settori e filiere considerate strategiche. È in questo contesto che va letta la scelta dell’Unione europea di rilanciare sul commercio internazionale regolato”. L’analisi di Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

