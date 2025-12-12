Agricoltura tra sostenibilità e innovazione | il convegno

Lunedì 15 dicembre si terrà il Convegno Nazionale Agricoltura tra sostenibilità e innovazione, promosso da Crédit Agricole Italia. L'evento affronterà tematiche chiave come meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e operatori del settore agricolo. Un'occasione importante per analizzare le sfide e le opportunità dell'agricoltura moderna.

Avrà luogo lunedì 15 dicembre il ConvegnonazionaleAgricoltura fra sostenibilità e innovazione: meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale, organizzato da CréditAgricole Italia. L’importante appuntamento, in programma a partire dalle 11 presso la sede del Crédit Agricole Green Life di Parma, consentirà di fare il punto sullo scenario attuale del settore agricolo e sulla capacità di innovazione delle aziende italiane. Forteattenzionesarà riservata alle prospettive dei giovani in ambito agricolo, con il ricorso al ruolo dell’innovazione e della AI. Nel corso della mattinata si avvicenderanno gli interventi di esponenti di rilievo del comparto alivello nazionale comeil professor PaoloDeCastro,già Ministro delle Politiche Agricole e presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Denis Pantini di Nomisma, Carlo Bisaglia di Crea, Sergio Marchi, Direttore Generale di ISMEA,MarcoLupo,CapoDipartimento del Ministero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Agricoltura acquaponica: una promessa di sostenibilità e sicurezza. L’agricoltura acquaponica è una delle risposte più promettenti alla crisi ambientale che stiamo affrontando Vai su X

Innovazione, sostenibilità e collaborazione al centro della giornata “UNIBO presenta Agritech” Il 21 novembre, ricercatori, imprese, istituzioni e studenti si sono confrontati sui risultati raggiunti dal progetto Agritech e sulle prospettive future dell’agricoltura digi - facebook.com Vai su Facebook

Agricoltura tra sostenibilità e innovazione: il convegno - Avrà luogo lunedì 15 dicembre il ConvegnonazionaleAgricoltura fra sostenibilità e innovazione: meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale, organizzato da CréditAgricole Italia. Riporta ilrestodelcarlino.it

Agricoltura fra sostenibilità e innovazione - Avrà luogo lunedì 15 dicembre il convegno nazionale "Agricoltura fra sostenibilità e innovazione: meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale", organizzato da Crédit ... Si legge su freshplaza.it