Ecofor fiabe avanti tutta Un weekend intenso nel segno delle nuvole e della sostenibilità

Un weekend ricco di eventi per Ecofor Fiabe 2026. Centinaia di bambini e ragazzi assistono a spettacoli e attività incentrate sulla sostenibilità ambientale. Il festival, che durerà fino all’8 febbraio, porta in scena storie e messaggi per sensibilizzare sul rispetto della natura. La partecipazione è alta e l’atmosfera è di entusiasmo tra i giovani spettatori.

Incanto, stupore, emozioni: centinaia di bambini e di ragazzi entusiasti stanno partecipando agli spettacoli e agli altri eventi di Ecofor Fiabe 2026 – Che cosa sono le nuvole, il festival sulla sostenibilità ambientale che fino all'8 febbraio porterà a teatro 2.450 studenti dalle scuole materne alle superiori, 220 insegnanti e centinaia di genitori e di persone interessate. Il programma comprende decine di eventi a ingresso libero e gratuito, fra cui 15 spettacoli e 8 laboratori dedicati a specifiche fasce di età, due installazioni interattive, due conversazioni a tema e due Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile.

