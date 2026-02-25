Ecco perché non serve disperarsi se si è sbagliato il colore del fondotinta

Un errore nel scegliere il colore del fondotinta si verifica spesso a causa di acquisti online o di luci poco adeguate. Questa confusione porta a risultati insoddisfacenti e, in alcuni casi, a dover rimediare con correzioni di trucco. Molte persone si trovano a dover affrontare questa situazione imbarazzante, spesso senza sapere come risolverla rapidamente. È un problema comune che può essere sistemato senza drammi, basta conoscere alcune strategie pratiche.

Quante volte è capitato di comprare il colore di fondotinta sbagliato? Vuoi per un acquisto online dove i colori si sono rivelati poco veritieri, vuoi per uno shade match sotto luci infelici, una volta indossato si è scoperto il disastro? Sì, disastro. Perché non solo la shade, ma anche il sottotono sbagliato del fondotinta possono creare una disarmonia fastidiosa o uno stacco troppo netto tra mandibola e collo. Cosa fare a questo punto? Buttare, regalare, rivendere (alcuni fondotinta non sono esattamente economici) o provare a salvarlo con un trucchetto che spopola su TikTok? Come correggere il sottotono del fondotinta. 🔗 Leggi su Amica.it

