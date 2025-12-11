Il record di Guarrotxena | espulso prima del fischio d’inizio tutta colpa degli slip del colore sbagliato | Domeniche Bestiali

Un'aneddoto sorprendente apre questa domenica: Guarrotxena, protagonista involontario di un episodio insolito, viene espulso prima ancora del fischio d’inizio a causa di un dettaglio di colore sbagliato. Tra riferimenti a Tarantino e Alla Disney Pixar, le Domeniche Bestiali si rivelano un caleidoscopio di storie e curiosità che attraversano diversi mondi e generi.

Tra Tarantino e la Disney Pixar. Sì, i confini delle Domeniche Bestiali sono così vasti che se si parlasse di cinema potresti metterci dentro di tutto. Una rustica bestialità tarantiniana, con un bombardamento approssimativo grazie ad " armi " agricole fino ad arrivare alle emozioni come nel film " Inside Out ", e ovviamente nelle Domeniche Bestiali quali possono essere le emozioni dominanti? Imbarazzo, in tantissimi toni diversi. VOLANO GHIANDE La gamma dei "lanci" dagli spalti al campo è ampia e nonostante questa sciagurata rubrica ormai abbia una certa età, va riconosciuta la propensione al rinnovamento.

