Deruta il nuovo centro sportivo polivalente
Deruta inaugura il nuovo centro sportivo polivalente
Nuovo impianto sportivo polivalente per Deruta. Sabato 10 gennaio è in programma l'inaugurazione del "Mariquita", il centro realizzato, grazie ad un accordo pubblico-privato, lungo la superstrada E45.Il centro sportivo, che si sviluppa su un'area di oltre un ettaro, si caratterizza per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Deruta, Leonardo Cavalletti è il nuovo sindaco "junior"
Leggi anche: Un nuovo palazzetto nel centro sportivo: "Progetto ambizioso"
Deruta, bilancio approvato: invarianza tributaria e nuovi investimenti; Deruta celebra l’albero di ceramica che conquista nuovi primati.
Simeri Crichi, nasce il nuovo centro sportivo del Catanzaro: investimento da 10 milioni per il futuro giallorosso foto - A Simeri Crichi sorgerà il nuovo centro sportivo dell’US Catanzaro: 23 ettari, sette campi e strutture ricettive. catanzaroinforma.it
Cds dopo le parole di Conte: "Il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà a Succivo" - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole continuare a far crescere il club, citando Conte, anche per le strutture. tuttonapoli.net
Centro sportivo Napoli, De Laurentiis: «Ecco la prima pietra» - Con queste parole il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha fatto esplodere la curiosità ... ilmattino.it
La società Deruta Calcio San Nicolò augura a tutti un sereno anno nuovo. Avanti insieme, nel segno dei nostri valori. #2026 #derutasannicolò #happynewyear - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.