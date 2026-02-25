Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico | spuntano le immagini

Un contenitore per bibite, di quelli usati in spiaggia o in campeggio, al centro di un’inchiesta che scuote la sanità italiana. Il quotidiano Il Mattino ha pubblicato la foto del cesto impiegato per trasportare il nuovo cuore destinato a Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto. Un’immagine che ha alimentato interrogativi pesanti sulla gestione dell’intervento. Il recipiente, sequestrato dai carabinieri, sembrerebbe ben lontano dal contenitore termico hi-tech acquistato dall’ospedale per circa 7 mila euro. Secondo quanto emerso, il dispositivo non sarebbe stato utilizzato a Bolzano perché i tecnici non avevano ancora completato il corso di formazione necessario per il suo impiego. Sulla vicenda indagano il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, con l’ipotesi di omicidio colposo. Al momento risultano sette indagati, tutti in servizio presso l’ Ospedale Monaldi, ma non si esclude che anche due infermiere di Bolzano possano essere iscritte nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per DomenicoUn contenitore per bibite, simile a quelli usati in spiaggia o campeggio, ha trasportato il cuore di Domenico Caliendo.

Napoli, sequestrato il contenitore usato per il trasporto del cuore destinato a DomenicoI Nas hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto del cuore destinato a Domenico, a causa di dubbi sulla sua sicurezza.

Temi più discussi: Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico; Monaldi, ecco il contenitore usato per trasportare il cuore da trapiantare sul piccolo Domenico; Trapianti di organo, ecco com'è il contenitore per il trasporto: dai sensori al Gps, il ghiaccio non serve; Taranto, ecco i contenitori per le deiezioni canine.

Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico: spuntano le immaginiUn contenitore per bibite, di quelli usati in spiaggia o in campeggio, al centro di un’inchiesta che scuote la sanità italiana. Il quotidiano Il Mattino ha ... thesocialpost.it

Monaldi, ecco il contenitore usato per trasportare il cuore da trapiantare sul piccolo DomenicoSi tratta di un frigo passivo, di quelli usati per molti anni. Avevamo anche modelli più moderni, spiega l’ospedale di Napoli. Ma i cardiochirurghi non ... napoli.repubblica.it

I NAS hanno sequestrato il contenitore in plastica usato per il trasporto da Bolzano dell’organo destinato al piccolo Domenico Caliendo. Si tratta di un box molto in uso dagli anni ‘80, simile alle borse frigo usate per il campeggio o le gite fuori porta, ma negli ult - facebook.com facebook

#Sanremo2026 è l'ammorbamento dell'Italia a due velocità .A #Bolzano avevano il contenitore più avanzato per il trasporto del cuore di #Domenico ,anche a #Napoli era disponibile ma non avevano fatto i corsi. Viceversa a Bolzano non avevano più il ghiacci x.com