Un contenitore per bibite, simile a quelli usati in spiaggia o campeggio, ha trasportato il cuore di Domenico Caliendo. I medici dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno scelto questo recipiente semplice per spostare il nuovo organo. La scelta ha suscitato sorpresa tra i presenti, dato che si tratta di un oggetto poco adatto a un trasporto delicato. La scena si è svolta nel cortile dell’ospedale, davanti agli occhi di alcuni testimoni.

Un contenitore per bibite come quelli che si usavano per la spiaggia o il campeggio. Il Mattino oggi pubblica una foto del cesto per le merende usato dai dottori dell’ ospedale Monaldi di Napoli per trasportare il nuovo cuore per Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto. La foto del recipiente sequestrato dai carabinieri fa pensare all’assenza del contenitore termico hi tech pagato 7 mila euro dall’ospedale e che quel giorno non è stato usato a Bolzano perché i tecnici non avevano fatto il corso per impararne l’uso. Il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci indagano sull’ipotesi di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Open.online

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: «Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo»Domenico, il bambino di due anni e mezzo, è morto a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche.

Temi più discussi: Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per Domenico; Trapianti di organo, ecco com'è il contenitore per il trasporto: dai sensori al Gps, il ghiaccio non serve; Taranto, ecco i contenitori per le deiezioni canine; Monaldi, ecco il contenitore usato per trasportare il cuore da trapiantare sul piccolo Domenico.

Ecco il contenitore in cui è finito il cuore per DomenicoLa foto pubblicata dal Mattino e quello termico da 7 mila euro rimasto al Monaldi. L'errore incredibile sul ghiaccio secco ancora senza spiegazioni ... open.online

Monaldi, ecco il contenitore usato per trasportare il cuore da trapiantare sul piccolo DomenicoSi tratta di un frigo passivo, di quelli usati per molti anni. Avevamo anche modelli più moderni, spiega l’ospedale di Napoli. Ma i cardiochirurghi non ... napoli.repubblica.it

la Repubblica. . L’intervento per togliere il cuore malato di Domenico sarebbe cominciato quando l’organo del donatore di Bolzano non si trovava ancora in sala operatoria, cioè circa 10 minuti prima dell’ingresso dell’équipe con il contenitore per il trasporto. Il - facebook.com facebook

Domenico morto, tutti gli errori commessi: il ghiaccio secco, il contenitore obsoleto e la mancanza di formazione specifica x.com