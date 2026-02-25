napoli sequestrato il contenitore usato per il trasporto del cuore destinato a domenico

I Nas hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto del cuore destinato a Domenico, a causa di dubbi sulla sua sicurezza. Il contenitore, utilizzato per trasferire l’organo dall’ospedale di Bolzano al Monaldi di Napoli, è stato sottoposto a verifiche approfondite. La decisione arriva nell’ambito di un’indagine sulla morte del bambino di due anni, deceduto dopo il trapianto. Le autorità continuano a esaminare i dettagli della spedizione e delle condizioni del trasporto.

I Nas hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore del donatore dall'ospedale di Bolzano al Monaldi di Napoli, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura partenopea sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo il trapianto. È da quell'oggetto che gli investigatori intendono partire per ricostruire la catena degli eventi e accertare eventuali responsabilità. Si tratta di un modello "Fiesta" della Gio' Style, di colore blu con manico arancione, simile a quello utilizzato anche per campeggio e gite fuori porta. Sul coperchio è stata apposta a mano la scritta "S.

Trapianto di cuore “bruciato”, sequestrato contenitore per trasporto organi: “Ore disperate”Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha parlato di “ore disperate” dopo che il contenitore usato per il trasporto del cuore trapiantato a Napoli è stato sequestrato, rivelando che il contenitore era stato bruciato accidentalmente durante il trasporto.

Bimbo trapiantato a Napoli, sotto la lente di ingrandimento il contenitore usato per il cuoreUn bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli il 23 dicembre, si trova al centro di un’indagine della Procura.

Monaldi, ecco il contenitore usato per trasportare il cuore da trapiantare sul piccolo Domenico
Si tratta di un frigo passivo, di quelli usati per molti anni. Avevamo anche modelli più moderni, spiega l'ospedale di Napoli. Ma i cardiochirurghi non ...

Il cuore bruciato nel box di plastica, scambio di accuse Bolzano-Napoli
Portato a spalla come un comunissimo cesto da merenda, di quelli usati per andare in spiaggia o in campeggio. Un semplice box di plastica, non sigillato, simile a quelli maneggiati dai ...

