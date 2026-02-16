Love Story la serie su John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette | gli attori e i veri personaggi a confronto

Quanto assomigliano i protagonisti della nuova miniserie di Ryan Murphy alle vere persone che interpretano? +++dropcap Dopo l’horror, il crime e lo sport, Ryan Murphy si dedica all'amore. La prossima serie antologica del produttore, ispirata alla storia recente e intitolata Love Story, prende il via con una stagione dedicata al «bello e dannato» John F. Kennedy Jr. – l'unico figlio del presidente John F. Kennedy – e a colei che sarebbe diventata sua moglie, la pubblicitaria Carolyn Bessette. La loro relazione trasformò Kennedy Jr. e Bessette in autentiche star mediatiche negli anni Novanta, ma si concluse tragicamente quando entrambi (insieme alla sorella di Carolyn, Lauren) morirono in un incidente con un piccolo velivolo privato al largo delle coste del Massachusetts nel 1999, a meno di tre anni dal matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Love story non è all'altezza di Carolyn Bessette e John John Kennedy e forse è giusto così. Lontano dall'essere una storia d'amore, la serie prodotta da Ryan Murphy è un ritratto poco riuscito della coppia tra le più iconiche di sempre che dimostra solo quanto entrambi siano inimitabili.

Love Story: trama, cast e uscita della nuova serie FX di Ryan Murphy. Love Story è una serie televisiva antologica americana di genere romantico, prodotta da Ryan Murphy insieme a Nina Jacobson, Brad Simpson, D.V. DeVincentis, Kim Rosenstock e Connor Hines.

