Libia ucciso Saif al-Islam Gheddafi | il figlio del colonnello morto in circostanze poco chiare

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso a Zintan. Il figlio di Muammar Gheddafi, già ricercato dalla Corte Penale Internazionale, è morto in circostanze ancora poco chiare. La notizia ha preso molti di sorpresa, mentre le autorità locali non hanno ancora fornito dettagli definitive sull’accaduto. La sua morte riapre vecchie tensioni in Libia e apre nuovi interrogativi su quello che sta succedendo nel paese.

Ucciso a Zintan il figlio di Muammar Gheddafi, ex figura chiave della politica libica e ricercato dalla Corte Penale Internazionale.. Saif al-Islam Gheddafi, figlio prediletto del defunto rais Muammar Gheddafi, è stato ucciso in Libia in circostanze ancora poco chiare. Aveva 53 anni e, negli ultimi anni, era stato una delle figure politiche più influenti ma anche più divisive del Paese. Secondo diversi media libici, tra cui Libya al-Ahrar, la morte di Saif sarebbe avvenuta nella città di Zintan durante scontri tra milizie contrapposte. Al Arabiya riferisce che l'attentato sarebbe stato compiuto da quattro persone che lo avrebbero ferito gravemente nel giardino della sua abitazione, per poi fuggire immediatamente.

