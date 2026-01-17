di nuovo lady golpe rischia il processo per la denuncia fatta contro il colonnello

Lady Golpe, nota per le sue controversie, rischia il processo a seguito della denuncia presentata contro un colonnello. Donatella Di Rosa, accusata di calunnia, è stata richiesta un rinvio dell’udienza. La vicenda riguarda le accuse di aver diffuso foto e video intimi del militare, portando a una delicata questione legale che mette in evidenza le tensioni tra le parti coinvolte.

Chiesto il rinvio per Donatella Di Rosa: è accusata di calunnia nei confronti del militare che le spediva foto e video piccanti. Sesso, bugie e videotape con una spruzzata di terrorismo neofascista. Lady Golpe, al secolo Donatella Di Rosa, trent’anni dopo avere denunciato un inesistente colpo di Stato e avere subito una pesante condanna per calunnia, ci sarebbe ricascata: la Procura di Roma ha chiesto per lei il rinvio a giudizio per un’altra presunta infondata accusa, questa volta nei confronti del colonnello dei carabinieri in congedo Massimo Giraudo (candidato dai 5 stelle in commissione Antimafia come consulente), il quale stava raccogliendo la sua testimonianza nel processo bresciano per la strage di Piazza della Loggia. 🔗 Leggi su Laverita.info

