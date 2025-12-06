Asina sbranata dai lupi La rabbia dell’allevatore | Sono fuori controllo

Un nuovo attacco dei lupi ha sconvolto la comunità rurale di Cavezzana Gordana, dove un’asina è stata sbranata dai lupi che l’ hanno assalita durante la notte. A rinvenire l’animale straziato tre giorni fa, è stato il proprietario, che ha lanciato l’allarme alle prime luci dell’alba. Secondo le prime ricostruzioni, il branco sarebbe riuscito a introdursi nel recinto nonostante le protezioni installate. L’asina, molto affezionata all’uomo e nota nella zona per il suo carattere docile, avrebbe tentato di difendersi ma è stata sopraffatta. L’allevatore ha raccontato di aver trovato l’asina dopo essersi insospettito per l’insolito silenzio proveniente dal recinto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asina sbranata dai lupi. La rabbia dell’allevatore: "Sono fuori controllo"

News recenti che potrebbero piacerti

Asina sbranata dai lupi. La rabbia dell’allevatore: "Sono fuori controllo" - Un nuovo attacco dei lupi ha sconvolto la comunità rurale di Cavezzana Gordana, dove un’asina è stata sbranata dai lupi che l’ hanno assalita durante la notte. Da lanazione.it

Il lupo torna a colpire negli allevamenti, due asine sbranate: «Il problema si sta facendo sempre più serio» - Sono state infatti sbranate e uccise due asine che pochi giorni prima avevano partorito mentre è stato ferito un altro ... Segnala ilgazzettino.it

Lupi attaccano allevamento: uccisi due asini - Un branco di lupi giovedì notte non ha lasciato scampo agli animali del Podere Ginestra di Lesignano, tra Domagnano e Serravalle. ilrestodelcarlino.it scrive

Lupi sbranano 26 pecore, la rabbia dell’allevatore: “Sono troppi, servono aiuti" - Firenzuola (Firenze), 8 marzo 2025 – In due giorni, con due distinti attacchi, gli hanno dimezzato il gregge. Secondo lanazione.it

Lupi fanno strage di asini e pecore, sul Montello ora scatta l'allarme: «Possono diventare un problema anche per la popolazione» - NERVESA (TREVISO) – Lupi a Nervesa della Battaglia: nella notte in via Sacco, sul Montello, sono stati predati asini e pecore all'interno di un recinto, sul posto sono state rinvenute solo le carcasse ... Da ilgazzettino.it