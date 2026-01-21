Morta la principessa Désirée di Svezia sorella di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia
È deceduta all’età di 87 anni la principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld. La scomparsa è avvenuta nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland, circondata dalla famiglia. La principessa, sorella di Re Carlo XVI Gustavo, lascia un ricordo nel panorama reale svedese. La notizia è stata confermata dai familiari, che ne hanno espresso il cordoglio.
La principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld è morta all’età di 87 anni, nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland, circondata dall’affetto dei familiari. A darne l’annuncio è stata la famiglia reale, che ha sottolineato come la principessa abbia condotto una vita appartata, dedicandosi soprattutto ai suoi affetti più cari. La sorella di Sua Maestà il Re Carlo XVI Gustavo lascia tre figli con le rispettive famiglie. Il cordoglio del Re. Alla notizia della scomparsa, il Re ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: " È con grande tristezza che ho appreso della morte di mia sorella, la principessa Désirée. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
