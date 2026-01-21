Morta la principessa Désirée di Svezia sorella di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia

È deceduta all’età di 87 anni la principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld. La scomparsa è avvenuta nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland, circondata dalla famiglia. La principessa, sorella di Re Carlo XVI Gustavo, lascia un ricordo nel panorama reale svedese. La notizia è stata confermata dai familiari, che ne hanno espresso il cordoglio.

