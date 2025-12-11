Sorpreso in auto con 68 grammi di hashish | arrestato e rimesso in libertà

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Peccioli hanno arrestato un 19enne trovato in possesso di 68 grammi di hashish, sospettato di attività di spaccio. L'intervento si è svolto a seguito di un controllo di routine, portando all'arresto e successiva libertà del giovane.

Nella mattinata di ieri, 10 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio. Intorno alle ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

