Lotta italiana il Club Atletico Bologna vola | due ori e quattro bronzi per il team di Zappalà Il Cab brilla nella Coppa Piemonte
Il Club Atletico Bologna si distingue nel panorama della lotta italiana, conquistando due medaglie d’oro e quattro di bronzo alla Coppa Piemonte Open. Dopo aver brillato nell’ultima gara federale dell’anno, il team di Zappalà si conferma la formazione leader nel circuito, proseguendo un momento di grande successo e crescita.
Continua il momento magico del Club Atletico Bologna che grazie al successo nella Coppa Piemonte Open è da considerarsi la squadra migliore nel circuito della lotta italiana, chiudendo l’ultima gara federale dell’anno in modo sorprendente. Due ori e quattro bronzi il bottino del team allenato dal coach Alessandro Zappalà che sta raccogliendo i frutti del nuovo ciclo iniziato un anno fa, con il ricambio dello staff tecnico e degli atleti. Lo storico sodalizio sportivo festeggia il terzo successo del 2025 conquistando la coppa della greco romana e il quarto posto nello stile libero, dopo la vittoria del trofeo Città di Bologna e il successo ai campionati regionali senior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Club Arezzo lotta ma si arrende a Camaiore in quattro set
Leggi anche: Bologna, quattro rinnovi sul tavolo: il club blinda i suoi leader
Lotta Pesistica lo spot del Club Atletico Bologna . Regia Gianluca Staffa
Lotta italiana, il Club Atletico Bologna vola: due ori e quattro bronzi per il team di Zappalà. Il Cab brilla nella Coppa Piemonte - Continua il momento magico del Club Atletico Bologna che grazie al successo nella Coppa Piemonte Open è da considerarsi ... sport.quotidiano.net
l’A.V.I.S. Comunale di Meolo illumina con decorazioni natalizie “Il Ponte dei giocattoli” presso Piazzetta Berre L’Etang e raccoglie materiale per la Lega Italiana per la Lotta il progetto LILT – Giocare in Corsia Vi aspettano anche domenica 21 dicembre dal - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.