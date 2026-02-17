Sci | Flora Tabanelli dal ginocchio ko al bronzo olimpico nel big air Una nuova stella italiana brilla a Livigno
Flora Tabanelli si è fatta strada dal infortunio al ginocchio alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando una determinazione incredibile. La giovane sciatrice di Sestola ha superato le difficoltà fisiche e si è affermata nel big air, portando a casa il primo podio olimpico per l’Italia in questa disciplina. La sua vittoria a Livigno, dove si allenava duramente prima delle Olimpiadi, ha segnato un momento storico per lo sci italiano.
Flora Tabanelli, Bronzo Olimpico a 18 Anni: La Rinascita dello Sci Italiano nel Big Air. Livigno, 16 febbraio 2026 – Flora Tabanelli, diciottenne atleta modenese originaria di Sestola, ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel big air del freeski alle Olimpiadi Milano-Cortina. La giovane campionessa ha completato una performance di altissimo livello, totalizzando un punteggio di 178.25 punti, superando un recente e grave infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai Giochi. Dalla Rincorsa alla Medaglia: Un Percorso Segnato dalla Resilienza. La vittoria di Flora Tabanelli rappresenta un momento di svolta per lo sci italiano, una disciplina che necessitava di un nuovo simbolo e di una ventata di freschezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
