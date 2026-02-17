Sci | Flora Tabanelli dal ginocchio ko al bronzo olimpico nel big air Una nuova stella italiana brilla a Livigno

Flora Tabanelli si è fatta strada dal infortunio al ginocchio alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando una determinazione incredibile. La giovane sciatrice di Sestola ha superato le difficoltà fisiche e si è affermata nel big air, portando a casa il primo podio olimpico per l’Italia in questa disciplina. La sua vittoria a Livigno, dove si allenava duramente prima delle Olimpiadi, ha segnato un momento storico per lo sci italiano.

Flora Tabanelli, Bronzo Olimpico a 18 Anni: La Rinascita dello Sci Italiano nel Big Air. Livigno, 16 febbraio 2026 – Flora Tabanelli, diciottenne atleta modenese originaria di Sestola, ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel big air del freeski alle Olimpiadi Milano-Cortina. La giovane campionessa ha completato una performance di altissimo livello, totalizzando un punteggio di 178.25 punti, superando un recente e grave infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai Giochi. Dalla Rincorsa alla Medaglia: Un Percorso Segnato dalla Resilienza. La vittoria di Flora Tabanelli rappresenta un momento di svolta per lo sci italiano, una disciplina che necessitava di un nuovo simbolo e di una ventata di freschezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico nel freeski big air a Livigno, un risultato che porta in alto il nome dell’Italia sulla neve.

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo al Big Air di Livigno, una vittoria che segna la prima medaglia italiana nel freestyle ski alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.