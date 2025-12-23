Se lo vuole rivedere vada a questo indirizzo | la storia di Joy l’anziano cagnolino rapito e tornato a casa dopo 5 mesi grazie a una telefonata anonima

La signora Nadia è tornata a credere nella magia del Natale. Dopo 5 mesi, la donna ha riabbracciato il suo cagnolino Joy. Lo scorso 30 luglio, il maltese era uscito dal cancello di casa a Trevasco, nel bergamasco. “Probabilmente le fotocellule non si sono azionate e lui si è incamminato per strada” ha raccontato la signora al Corriere di Bergamo. Le ricerche per ritrovare il cagnolino sono scattate subito, ma Joy, undici anni, sembrava essere sparito nel nulla. La donna non si è persa d’animo e ha tappezzato Trevasco e i paesi adiacenti con cartelli segnaletici e il numero di telefono, oltre ad aver chiesto aiuto sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

