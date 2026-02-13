Sanremo 2026 Lucci chiede a Laura Pausini se gli artisti sono di sinistra | C' è chi pensa che sia fascista

Enrico Lucci ha sollevato una domanda spinosa durante una conversazione con Laura Pausini, chiedendole se gli artisti siano schierati a sinistra. La questione nasce dalla percezione diffusa che alcuni colleghi abbiano posizioni politiche precise, alimentata anche da alcune scelte artistiche. La cantante, che quest’anno sarà co-conduttrice a Sanremo 2026, ha risposto con sincerità, sottolineando quanto siano importanti la libertà e il rispetto nel mondo dello spettacolo. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica sui temi politici nel panorama culturale italiano.

All'uscita del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il cast del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha avuto un botta e risposta con l'inviato di Striscia la notizia Enrico Lucci. Quest'ultimo gli ha chiesto se fosse vero che tutti gli artisti sono di sinistra. La cantante ha replicato: "In una nazione pensano che io sia fascista, in un'altra che sia comunista. Io non sono dichiarata politicamente".

