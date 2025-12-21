Due incidenti si sono verificati nelle prime ore di ieri lungo la Provinciale di via San Colombano, nel tratto tra Graffignana e il paese confinante. Il bilancio è di cinque persone ferite, con il caso più grave che riguarda un ventiseienne. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica degli episodi e garantire la sicurezza stradale.

GRAFFIGNANA (Lodi) Incidente stradale nelle prime ore del mattino di ieri lungo la Provinciale di via San Colombano, nel tratto che collega Graffignana al paese confinante. Erano circa le 7.30 quando due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con una strada secondaria che porta alla zona artigianale. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone – un uomo di 37 anni, una donna di 48 e un uomo di 63 – rimaste intrappolate negli abitacoli deformati. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi per liberare i feriti, poi affidati alle cure del personale sanitario.

Due incidenti in poche ore. Il bilancio è di cinque feriti. Il più grave, un ventiseienne

