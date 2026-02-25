Due gol all’Inter | Hauge riscoppia l’amore con il Milan Ricordate la sua carriera in rossonero?

La storia di Hauge con il Milan è nata anni fa ovvero a settembre 2020 quando il Bodo Glimt affrontava il Milan per i preliminare di Europa League. 3-2 per i rossoneri in una partita segnata dal bellissimo gol del classe 1999. A ottobre 2020 il comunicato ufficiale dei rossoneri che annunciava l'arrivo di Hauge al Diavolo. Una storia che è finita nel maggio del 2022 quando il Milan annunciava ufficialmente la cessione del norvegese all'Eintracht Francoforte per circa una decina di milioni di euro, importanti per il bilancio visto che si trattava di una plusvalenza molto interessante. L'amore è risbocciato, riesploso nell'ultima settimana: un bellissimo gol all'andata, un gol da opportunista al ritorno silenziando San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

