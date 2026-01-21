Bodø Glimt-Manchester City 3-1 il super gol dell’ex rossonero Hauge a Donnarumma

Nella partita di Champions League tra BodøGlimt e Manchester City, Jens-Petter Hauge, ex attaccante del Milan, ha segnato un gol decisivo che ha consentito alla squadra norvegese di ottenere una vittoria per 3-1. Hauge, che ha condiviso lo spogliatoio con Gianluigi Donnarumma nella stagione 2020-2021, ha colpito l’ex compagno con un gol importante, segnando un episodio rilevante nel contesto della competizione europea.

Jens-Petter Hauge, classe 1999, attaccante del BodøGlimt ed ex compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma nel Milan della stagione 2020-2021, lo ha punito ieri in Champions League in occasione della partita disputata contro il Manchester City ieri sera in Norvegia e terminata 3-1 per i padroni di casa.

