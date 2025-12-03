Due tornei del DP World Tour 2026 live su Sky e NOW | al via il Crown Australian Open e il Nedbank Golf Challenge

Doppio appuntamento golfistico: da Melbourne al Sudafrica, tanti azzurri in gara in diretta dal 3 al 7 dicembre. Su Sky e in streaming su NOW in scena due tappe del DP World Tour 2026: il Crown Australian Open e il Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, da stasera, mercoledì 3, a domenica 7 dicembre. Il primo torneo si svolgerà sul percorso Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Australia e vedrà in gara gli italiani Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Il secondo si disputerà in Sudafrica, sul percorso Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica. 🔗 Leggi su Sportface.it